Milli teknik direktör adını tarihe yazdırdı

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 50. maçına çıkarak Türk kadın futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 2. Grup'ta 6. ve son maçında Yunanistan'ı Girit Adası'nda 1-0 yenen Kadın A Millî Takımımız'da Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maç sonu değerlendirmede bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 50. maçına çıkarak Türk kadın futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 2. Grup'ta 6. ve son maçında Yunanistan'ı Girit Adası'nda 1-0 yenen Kadın A Millî Takımımız'da Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, maç sonu değerlendirmede bulundu.

Kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade eden Kıragası, "50. maçıma çıktım. Türk Kadın Futbol Tarihi'ne bu şekilde geçmek benim için çok büyük bir onurdur. Bugün bunun gururunu yaşıyorum. Yunanistan karşısında maça çok iyi başladık. Kazanmak zorundaydık. Maçın hemen başında yakaladığımız bir pozisyonda penaltıdan yararlanamadık. Ancak kopmadan, demoralize olmadan devam ettik. 19 Mayıs'ta başlayan kampımız boyunca çalıştığımız taktik varyasyonlarla ilerledik ve Kader ile golü bulduk. Rakip sert oynadı ve hakem de sert oyuna izin verdi." diye konuştu.