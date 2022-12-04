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Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'da 2. oldu

Ayla Aksu, Şarm El-Şeyh Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Fransız Nahia Berecoechea'ya 2-0 yenildi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 23:45
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Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'da Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde 2. oldu

Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'da 2. oldu
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Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 602 numarası Ayla ile klasmanın 840. basamağındaki Berecoechea karşılaştı.

Berecoechea, 1 saat 6 dakika süren maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

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