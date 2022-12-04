Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'da 2. oldu

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 602 numarası Ayla ile klasmanın 840. basamağındaki Berecoechea karşılaştı.
Berecoechea, 1 saat 6 dakika süren maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 602 numarası Ayla ile klasmanın 840. basamağındaki Berecoechea karşılaştı.
Berecoechea, 1 saat 6 dakika süren maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.