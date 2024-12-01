Milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek maç sırasında beyin kanaması geçirdi

Tunus'ta düzenlenen Monastir m25 tenis turnuvasına katılan Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'ten kötü haber geldi. Maç sırasında beyin kanaması geçiren 28 yaşındaki sporcunun, Türkiye'ye getirilerek ameliyata alınacağı bildirildi.

28 yaşındaki Altuğ Çelikbilek tenisçi, Yankı Erel ile oynadığı yarı final sırasında beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporcu, sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyata alınacak.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği süreci yakından takip ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu, konu ile yaptığı açıklamada "Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç sırasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.