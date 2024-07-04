Milli voleybolcuların yat tatili olay oldu. Sere serpe poz verdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli voleybolcuların yat tatili olay oldu. Sere serpe poz verdiler

Milli voleybolcuların birlikte çıktıkları yat tatilinden fotoğraf paylaşmalarına sosyal medyada yorum yağdı.

Voleybol Erkek A Milli Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 11 karşılaşmayı kaybetti.

Sadece İran'ı 3-1 yenebilen 'Filenin Efeleri', diğer karşılaşmaların tamamından mağlubiyetle ayrıldı.

Voleybol Erkek Milli Takımı, maçlar sonunda tek galibiyet aldığı İran'a bile geçilerek sonuncu oldu.

Karşılaşmaların oynanmasının ardından paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Filenin Efeleri birlikte çıktıkları yat tatilinden fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın altına onlarda yorum geldi ve eleştiri yağdı.

aa.jpg

ekran-alintisi-004.jpg

5.jpg

4-002.jpg

3-003.jpg

2.jpg

İlgili Haberler
Aboubakar bakın hangi takımın formasıyla ortaya çıktı
Son Haberler
Selçuk Geçer bombayı patlattı. Bu gerçekleşirse para basacak Ekonomi
Selçuk Geçer bombayı patlattı. Bu gerçekleşirse para basacak
Kahramanmaraş'ta bir deprem daha Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu" Yerel Haberler
Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayı: "Kazara oldu"
Çorum 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yangın Gündem
Çorum 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yangın
Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu Gündem
Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu
Altın, dolar ve borsada gün sonu veriler açıklandı Ekonomi
Altın, dolar ve borsada gün sonu veriler açıklandı
Santa Maria Kilisesi saldırısında 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi Gündem
Santa Maria Kilisesi saldırısında 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi