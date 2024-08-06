Milli voleybolcuya montaj skandalı

Skandal Naz Aydemir Akyol'un sosyal medyadan montajlı ropörtajı duyurmasıyla ortaya çıktı.

Aylar önce yayınlanan ropörtajın montajlı versiyonda, Nevşin Mengü'nün görüntüleri çıkarılarak yerine Ersin Düzen'in görüntüleri eklendi.

Ancak, videoda Mengü'nün sesinin kesilmediği fark edildi.

Naz Aydemir Akyol, Twitter'dan yaptığı açıklamada, röportajının bilgisi dışında montajlandığını ve Nevşin Mengü'nün yerine Ersin Düzen'in konulduğunu belirtti.

NEVŞİN GİTTİ ERSİN GELDİ

Röportaj, "343 Digital" kanalında yayımlandı. Akyol, "Aralık ayında Nevşin Mengü ile yaptığım röportajın, başka bir kanal için yeniden düzenlenip 8 ay sonra yayımlanmasına anlam veremedim" dedi.

"Ersin Düzen ile Nirvana 4. Bölüm" başlığıyla yayımlanan videoda, Mengü'nün sesinin duyulması dikkat çekti. Video, yaklaşık 2 saat sonra kanaldan kaldırıldı. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990'da İstanbul'da doğdu. 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. 2011'den itibaren Red Bull'un Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biri oldu.

Eczacıbaşı altyapısında yetişen Akyol, 15 yaşında A Takım'a yükseldi ve 2005-06 sezonunda şampiyonluk yaşayarak en genç pasör unvanını kazandı. 2009'da Fenerbahçe'ye transfer oldu ve burada Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik elde etti ve "En İyi Pasör" ödülünü kazandı.

2012'de VakıfBank'a transfer olan Akyol, burada tarihi bir sezon geçirerek beş kupa kazandı. 2019'da tekrar Fenerbahçe'ye döndü ve 2022 yazında Türk Hava Yolları Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Milli takım kariyerinde, 2007 Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımın kaptanlığını yaptı. 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer aldı ve 2021'in sonunda milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.