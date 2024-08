Çin hüngür hüngür evine. Filenin Sultanları bangır bangır yarı finale

“Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; O’na doğru” demiş ya, Cemal Süreyya, Filenin Sultanları da, her sabahın 10’un da, O’na doğru, yani madalyaya emin adımlarla ilerliyorlar.

Türk voleybolu gerçekten dünyaya damgasını vurmaya devam ediyor…

Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu gibi apoletlere sahip “Filenin Sultanları” Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında da beklentilerimizi karşılıksız bırakmadı…

Helal olsun onlara…

Grup müsabakalarında kadro konusunda eleştirilere maruz kalan milli takımımız Paris’te Çin ile oynadığı çeyrek final müsabakasında ideal kadrosuyla yarı finale adımını attı…

Bu maçın kahramanı kim diye sorarsanız; Vargas ve Gizem…

Takım oyununu sahaya iyi yansıttık ve madalya için artık rakibimizi bekliyoruz.

Grup maçlarının değişken kadrosu Çin maçında yoktu…

İdeal kadromuzla maça başladık…

Takımın iki hücum silahı Ebrar ve Vargas ile sahadaki yerimizi aldık…

Doğrusu da buydu…

Pasörümüz Cansu ile etki ile hücumlar gerçekleştirdik…

Orta oyuncumuz kaptan Eda sahada elinden gelen en iyisini yaptı... Tabii ki, rakip kolay bir rakip değildi…

Dünya devi Çin...

Hızlı hücumlarla sayılar bulup çok agresif savunma yapan bir takım… Buna rağmen karşılıklı sayılarla geçen ilk seti rakibimize 23 - 25 hediye ettik…

İki sette sultanlar daha etkili bir oyun ortaya koydular ve özellikle takım savunmasında etkili olan milliler Zehra’nın orta hücum sayıları ile skoru bir anda 12/ 7 getirdiler…

Maçın başarılı ismi Cansu’nun setin ortasında sakatlanması oyunumuzu gerçekten olumsuz etkiledi…

Meliha setin sonuna damgasını vurdu ve seti 25 23 kazanarak skoru 1-1’e getirmeyi başardık…

Üç sette bambaşka bir milli takımı izledik…

Savunma yapan, hücumlarda her bölgeyi deneyen, iyi servisler atan oyuncularımızla rakibimizin oyun düzenini bozduk…

Sadece oyun düzenlerini değil, kimyalarını da bozduk…

Vargas inanılmaz bir oyun ortaya koydu…

Kendisine atılan hemen hemen her topu sayıya çeviren Vargas, yetkili ve etkili servisleri ile de “ben burdayım” mesajını verdi…

Hande ve liberomuz Gizem savunmamızı toparlayan isimler oldular…

Gerçekten iyi oynadılar…

Büyük bir çekişmeye sahne olan setin son bölümünde Vargas yine sahneye çıktı ve seti 26-24 kazanarak durumu 2-1’i getirdik…

4.set tam bir uyku hali Filenin Sultanlarını rehavete sürükledi…

Çin karşısında adeta tutulup kaldık…

Seti 25-21 kaybeden Sultanlar, savaş niteliğinde geçen final setini mükemmel oynadılar…

Seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan Filenin Sultanları tarihimizde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi...

Şimdi rakibimizi bekliyoruz...

İtalya - Sırbistan maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacağız…

İtalya mı olur, Sırbistan mı olur, bilemem, ama bildiğim bir şey varsa, o da “Filenin Sultanları” Paris’ten madalyasız dönmezler.