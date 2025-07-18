Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama

Milli voleybolcular Hande Baladın ve Helin Kayıkçı, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki isim kulüpte düzenlenen törenle kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attılar.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni transferleri Hande Baladın ve Helin Kayıkçı ile resmi sözleşme imzaladı.

hh-001.jpg

Kulüpte yapılan imza töreninin ardından konuşan milli yıldız Baladın şunları söyledi:

"Çok mutluyum, gerçekten sıcak bir karşılama oldu bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum."

Son Haberler
MEB'den '10 Kasım'ın ara tatil edilmesi' ile ilgili açıklama
MEB'den '10 Kasım'ın ara tatil edilmesi' ile ilgili açıklama
Akdeniz'de korkutan deprem (18 Temmuz 2025)
Akdeniz'de korkutan deprem (18 Temmuz 2025)
Napoli taraftarından Osimhen'e ağır sözler
Napoli taraftarından Osimhen'e ağır sözler
Eski liderin evine ve parti binasına baskın!
Eski liderin evine ve parti binasına baskın!
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara LGS tepkisi!
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara LGS tepkisi!