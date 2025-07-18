Milli yıldız Fenerbahçe'ye imzayı attı! İlk açıklama

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni transferleri Hande Baladın ve Helin Kayıkçı ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpte yapılan imza töreninin ardından konuşan milli yıldız Baladın şunları söyledi:

"Çok mutluyum, gerçekten sıcak bir karşılama oldu bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum."