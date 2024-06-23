Milli yüzücü Kuzey 16 yaşında tarih yazdı. Avrupa Şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli yüzücü Kuzey 16 yaşında tarih yazdı. Avrupa Şampiyonu oldu

16 yaşındaki Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan bir büyük başarı daha geldi. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

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Başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 16 yaşındaki genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı. Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa Şampiyonu oldu.

Yarışta Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan son Avrupa Şampiyonu Ukraynalı Mykhailo Romanchuk ikincilik, Macar Zalan Sarkany de üçüncülük elde etti.

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Fenerbahçe'nin bir diğer sporcusu Emre Sakçı da dün 50 metre kurbağalama finalinde 26.92’lik derecesiyle altın madalya almış, bu başarısıyla ülkemize uzun kulvarda ilk büyükler Avrupa Şampiyonluğunu kazandırmıştı.

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