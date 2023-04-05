Milliler farklı galip gelirken hükmen mağlup oldu

Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı.

Millerimiz 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı.

Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımı, 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı.

Hükmen mağlup sonrası puanı tekrardan 3'e düşen Millilerimiz grupta üçüncü sırada yer aldı.

İki maçta da mağlup olan Andorra ise 3 puan ve gol averajıyle ikinci sıraya yükseldi.

Millerimiz üçüncü maçını ise 7 Nisan'da Moldova ile oynayacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.