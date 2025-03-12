Milliler İsviçre'ye kaybetti

Kaynak: AA
Milliler İsviçre'ye kaybetti

EHF EURO 2026 Elemeleri üçüncü karşılaşmasında İsviçre ile karşılaşan Millilerimiz, ilk yarısını 16-21 geride kapattığı karşılaşmadan 34-38 mağlup ayrıldı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 3. maçında ağırladığı İsviçre'ye 38-34 yenildi.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.

TÜRKİYE 34 İSVİÇRE 38

Salon: Seyrantepe

Hakemler: Ivan Pavicevic, Milos Raznatovic (Karadağ)

Türkiye: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 3

İsviçre: Portner, Scheidiger, Lucas 4, Aellen 1, Kusio, Röthlisberger 1, Küttel 1, Maros 7, Steenaerts 6, Schelker 1, Laube 5, Sigrist 6, Zehnder 2, Willecke, Leopold, Ben Romdhane 4

İlk yarı: 16-21

İki dakika cezası alanlar: Yunus Özmusul (Türkiye), Steenaerts (İsviçre)

Kırmızı kart cezası: Doruk Pehlivan (Türkiye)

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