Milliler Lüksemburg'u devirdi. Gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.

14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı. 1-0

90+2 dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.