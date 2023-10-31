Milliler Lüksemburg'u devirdi. Gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 1-0 yendi ve gruptan çıkmayı da garantiledi.

KAYNAK: AA
Milliler Lüksemburg'u devirdi. Gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.

14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı. 1-0

90+2 dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.

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