Millilerden 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz

Kaynak: AA
Millilerden 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz
Antalya'daki Trisome Oyunları'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı down sendromlu atletler, 12 yeni madalya kazanarak başarılarına devam etti.

Atletizm yarışmalarının ikinci gününde, milli sporcularımız 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile ödüllendirildi. Uzun atlamada Emirhan Akçakoca dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

1500 metre yürüyüşte Muhammet Uysal ve disk atmada Ali Topaloğlu da altın madalya kazananlar arasında yer aldı. Erkek Bayrak Takımı da dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Özel sporcularımız, yarışmaların ilk gününde de 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etmişlerdi. Böylelikle Türkiye, atletizm dalında toplamda 21 madalyaya ulaşmış oldu.

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