Millilerin İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.45’te İzlanda ile oynanacak olan mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.

Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken takımların ilk 11’leri belli oldu.

Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Galler maçında Barış Alper Yılmaz'ı en uçta kullanan Montella'nın Umut Nayir tercihi sürpriz oldu.

İşte ilk 11'ler:

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.



İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.