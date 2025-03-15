Milliyetçi iş adamı Mustafa Can'dan Bahçeli'ye 'Büyük Devlet Adamı' diyenlere sert tepki

İlteriş Vakfı Başkanı ve Milliyetçi tanınan iş adamlarından Mustafa Can, X'ten dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Can paylaşımında MHP Genel Başkanı Bahçeli için 'Büyük Devlet Adamı' diyenleri eleştirdi.

Mustafa Can'ın paylaşımı şu şekilde:

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR!

Türk Milliyetçiliği fikri, siyasal İslamcılıkla örtüşmez! Ancak yıllardır bu yapılarla ittifak eden bazı “Ülkücüler”, milli ruh ve şuurlarını kaybetmiştir.

Dün Erdoğan’a methiyeler düzen “Bağımsız Ülkücüler”, bugün Bahçeli’ye “Büyük Devlet Adamı” diyor. Dün Anayasa’dan “Türk” ifadesini çıkaranlarla mücadele ettiğini söyleyenler, bugün Hüda-Par ile ittifak kuruyor. Bu nasıl bir çelişkidir?

Türk Milleti’nin egemenliğini federasyon hayali kuranlarla paylaşanlar, Türk Milliyetçisi olamaz! Politik çıkarlar için Türklüğü ve Türkçülüğü kirli hesaplara alet etmeyin.

Lidere sadakati şeref sayan, ancak “Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik” ilkesinden bihaber olanlar! Biz Ülkücü Türk Milliyetçileri olarak kim dost, kim düşman bilmek istiyoruz!

Esenlikler dilerim."