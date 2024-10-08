Milton Kasırgası'ndan kaçış. Uzun araç kuyrukları oluştu

ABD yine bir kasırga felaketiyle karşı karşıya kaldı. Florida eyaleti, yarın vudrması beklenen Milton Kasırgası'na hazırlanıyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın 9 Ekim'de eyaletin batısındaki Tampa Körfezi'nden karaya ulaşabileceğini açıkladı.
Merkez, Milton'un Florida'dan geçerken kasırga olarak kalmaya devam edebileceğini belirtti.
Milton'un yıkıcı ve öldürücü etkisine yakalanmak istemeyen birçok ABD'li aynı anda bölgeden çıkmaya çalışınca Florida otoyollarında trafik sıkışıklığı meydana geldi.