Milton Kasırgası'ndan kaçış. Uzun araç kuyrukları oluştu

Düzenleme: Kaynak: AA
Milton Kasırgası'ndan kaçış. Uzun araç kuyrukları oluştu

ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından yarın eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başlarken binlerce Floridalının yollara düşmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

ABD yine bir kasırga felaketiyle karşı karşıya kaldı. Florida eyaleti, yarın vudrması beklenen Milton Kasırgası'na hazırlanıyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın 9 Ekim'de eyaletin batısındaki Tampa Körfezi'nden karaya ulaşabileceğini açıkladı.

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Merkez, Milton'un Florida'dan geçerken kasırga olarak kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Milton'un yıkıcı ve öldürücü etkisine yakalanmak istemeyen birçok ABD'li aynı anda bölgeden çıkmaya çalışınca Florida otoyollarında trafik sıkışıklığı meydana geldi.

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