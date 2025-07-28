Milyar dolarlık dev anlaşma yolda! Ünlü markadan ani satış kararı!

Düzenleme: Kaynak: WSJ
Milyar dolarlık dev anlaşma yolda! Ünlü markadan ani satış kararı!

Dünyanın önde gelen lüks ürün grubu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, moda markası Marc Jacobs’u satmak için i yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Konuya yakın kaynaklara göre, satışın yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, bir Fransız holdingi olarak başta Fransa olmak üzere 81 ülkede, 196.000 çalışanı, 60 alt şirketi ile faaliyet gösteren lüks markaları bünyesinde barındıran bir grup. LVMH'nin portföyünde Christian Dior Couture , Givenchy , Fendi , Celine , Kenzo , Tiffany , Bulgari , Loewe gibi markalar öne çıkıyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, görüşmelerde öne çıkan alıcı adayları arasında spor giyim markası Reebok’un da sahibi olan Authentic Brands Group yer alıyor.

Öte yandan Brookstone’un sahibi Bluestar Alliance ve Vera Wang markasının ana şirketi WHP Global’in de markaya sıcak baktığı bildirildi.

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Kaynaklar, taraflar arasında süren müzakerelerin olumlu yönde ilerleme kaydettiğini, anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.


Marc Jacobs, LVMH bünyesine 1997 yılında katılmış ve markanın kurucusu Marc Jacobs, uzun süre Louis Vuitton’un da kreatif direktörlüğünü yürütmüştü. Olası satış, grubun portföy stratejisinde yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

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