Milyarder iş insanı Rahmi Koç kurmuştu. Bir gecede battı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Rahmi Koç’un kurucusu olduğu TURMEPA’nın Bodrum’daki atık toplama teknesi TURMEPA S, Yalıkavak Marina’da şişme botun çarpması sonucu battı. Tekne kurtarılırken, faaliyetler TEKİROVA 1 ile devam ediyor.

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Bodrum’da talihsiz bir olayla sarsıldı. Rahmi Koç’un 1994’te kurucu başkanlığında hayata geçirdiği derneğin atık toplama teknesi TURMEPA S, Yalıkavak Marina’ya demir attı.

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Önceki akşam, marinada bağlı bulunan tekneye seyir halindeki bir şişme bot çarptı. Şişme botun kaptanının dikkatsizliği sonucu gerçekleşen çarpışmada teknenin arka kısmında ciddi hasar oluştu ve su almaya başladı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye intikal etti. Vinç ve römorkör desteğiyle tekne kurtarılırken, olay sırasında deniz kirliliği yaşanmadığı bildirildi.

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TURMEPA, deniz temizliği faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek için Bodrum’daki diğer teknesi TEKİROVA 1 ile çalışmalara devam ediyor. TURMEPA, Rahmi Koç’un öncülüğünde, Deniz Ticaret Odası ve deniz sevdalılarının desteğiyle 1994’te kuruldu.

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Dernek, Türkiye’nin kıyı ve denizlerini koruma misyonuyla 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bodrum, derneğin en aktif bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Kazaya rağmen TURMEPA’nın çevre koruma çalışmaları aksamadan devam edecek. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, teknenin tamir süreci ve kaza sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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