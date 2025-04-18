Milyarder olma hayali karakolda bitti! Hazine avcıları neye uğradığını şaşırdı

Olay, Sorgun ilçesi kırsalında meydana geldi. Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller sırasında kaçak kazı yapıldığını fark etti. Hızla harekete geçen ekipler, V.K., E.U., R.T. ve K.B. adlı şahısları kazı alanında suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç ve 1 adet murç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Kaçak kazının, bölgedeki tarihi ve kültürel değerlere zarar verme ihtimali nedeniyle ciddi bir suç olarak değerlendirildiği belirtildi. Yetkililer, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.