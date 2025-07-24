Milyarder yöneticiyi 6 tonluk fil öldürdü! Eşinin feryatları yürekleri yaktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyarder yöneticiyi 6 tonluk fil öldürdü! Eşinin feryatları yürekleri yaktı!

Güney Afrika’da bulunan Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı'nın ünlü CEO’su FC Conradie, altı tonluk filin saldırısına uğraması sonucu feci şekilde can verdi.

Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı, Güney Afrika’nın 5 yıldızlı doğal yaşam alanlarından biri konumunda. Salı sabahı saat 08.00 civarında ünlü CEO erkek bir filin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

39 yaşındaki FC Conradie aynı zamanda milyonlarca dolarlık tesisin CEO’su ve ortağıydı.

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Daily Star’da yer alan habere göre, altı tonluk dev fil CEO’ya önce dişleriyle saldırdı ardından defalarca kez üstüne basarak feci şekilde öldürdü. Korucular müdahale de bulundu fakat yeterli olmadı.

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10 YILLIK EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Ünlü Ceo, yaşam alanında Aslan, bufalo, gergedan, leopar ve Afrika'nın en güneyindeki fil sürüsüne ev sahipliği yapıyordu. Fillere ve doğaya ilgi duyan ünlü isim onların sık sık fotoğraflarını çekiyordu.

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Eşine acı haberi park yetkilileri vermek zorunda kaldı. 10 yıllık eşi, aldığı haberle dünyası başına yıkıldı. Çiftin 6, 11 ve 12 yaşlarında üç çocuğu vardı.

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DAHA ÖNCE DE ÖLÜM VAKASI YAŞANMIŞ

Bu korkunç olay, vakanın yaşandığı Mossel Bay yakınlarındaki 27.000 dönümlük parkta son bir yıl içinde yaşanan ikinci vaka oldu. Geçen yıl mart ayında, evli ve bir çocuk babası 36 yaşındaki David Kandela da fil sürüsünü yönlendirmeye çalıştığı sırada "Bonny" adlı bir filin saldırısına uğrayarak ölmüştü.

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