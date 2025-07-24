Havada irtibatın kesildiği uçağın enkazı bulundu: İçinde 43 yolcu ve 6 mürettebat vardı

Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde bir yolcu uçağı ile irtibat kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Habarovsk kentinden Tynda'ya giden Antonov An-24 tipi uçağın kule ile bağlantısı aniden kesildi. Yetkililer Angara Havayolları'na ait uçağı bulmak için acil arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda uçağın enkazına ulaşıldı. Uçak ile irtibat iniş yerine yakın bir bölgede kesilmişti. Uçağın düşme nedeni yapılacak soruşturma ile kesinlik kazanacak.

Ulaşılan enkazın yandığı ifade edildi. Yolcuların tamamının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bölge valisi Vasily Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta altısı mürettebat olmak üzere toplam 50 kişinin bulunduğunu, yolculardan beşinin çocuk olduğunu belirtti.