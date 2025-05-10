Milyarlık arabayı tankla ezdi! Tankla gelen mesaj

Savaş sırasında İngiliz ordusu tarafından kullanılan bu tankla bir arabayı parçalayan Turner, Musk'ın Avrupa'daki siyasi partilere verdiği destekten memnun olmadığını açıkladı. İngiliz bir gaziye göre Elon Musk, elektrikli otomobil satışlarından elde ettiği geliri siyasi hareketleri finanse etmek için kullanıyor.

İngiliz gazinin bu eylemi, ABD başkanına yakın olduğu düşünülen milyarder Elon Musk'ın siyasi faaliyetlerine açıkça karşı çıkmanın benzersiz bir yoluydu.



Bu yılın Şubat ayında eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Elon Musk'ı, Alman seçim sürecine müdahale etmekle suçlayarak eleştirdiğini belirtelim. Scholz, konuşmasında, "Demokrasi Elon Musk'tan daha güçlü" ifadelerini kullanarak, milyarderin birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağ partilere verdiği destekten duyduğu endişeyi dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Turner’ın tankla Tesla’yı ezdiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kullanıcılar, gazinin cesur eylemini hem takdir etti hem de Musk’ın siyasi faaliyetlerine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Birçok kişi, Turner’ın protestosunu “tarihi bir duruş” olarak nitelendirirken, bazıları ise Musk’ın iş dünyasındaki başarılarının siyasi etkilerle gölgelenmemesi gerektiğini savundu. Eylemin sembolik gücü, özellikle genç nesiller arasında faşizm karşıtı hareketlerin yeniden gündeme gelmesine katkı sağladı.