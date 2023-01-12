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Eminem Katar'ın yüksek ücretli teklifini reddetti

Katar'daki Dünya Kupası sırasında bir başka rapçi 50 Cent ile sahneye çıkması için Eminem'e milyon dolar'lık teklif yapıldığı ancak ünlü şarkıcının bunu reddettiği bildirildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:40
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Milyon dolarları elinin tersiyle itti. Eminem Katar'ın teklifini reddetti

Eminem Katar'ın yüksek ücretli teklifini reddetti
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Katar'daki Dünya Kupası sırasında bir başka rapçi 50 Cent ile sahneye çıkması için Eminem'e milyon Dolar'lık teklif yapıldığı ancak ünlü şarkıcının bunu reddettiği bildirildi.

BİR DİĞER UNSUR SİSTEMATİK AYRIMCILIK

Katar, 2022 Dünya Kupası'nı düzenlemek için hiçbir masraftan kaçmadı. Turnuvayı düzenlemeye hak kazandıktan sonraki geçen 12 yıllık süreçte 200 milyar Dolar'dan fazla harcama yapan organizasyon komitesi, maçlar için 8 yeni stat inşa etti.

Metro ağı, havalimanı çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda proje hayata geçirildi. Sadece statların yapımına 10 milyar dolar harcandı.

Buna karşın Kaar'da turnuvanın düzenlenmesi sık sık eleştirilse de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonu daha cazip hale getirmek için ünlü şarkıcılara da teklif götürüldü. Eminem gibi bazı isimler bu teklifi reddetti.

Big Boy's Neighborhood'a röportaj veren 50 Cent, kendisi ve Eminem'e Katar'da sahne almaları için toplam 9 milyon Dolar'lık bir teklif yapıldığını açıkladı. 50 Cent, Eminem'in bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.

"Dünya Kupası için teklif aldım ve 9 milyon Dolar'lık bütçeleri vardı" diyen 50 Cent, "Eminem'in ekibine bunu sordum, onlar da kabul etmediğini açıkladı" dedi.

Eminem'in Katar'da sahne almamasının nedeni ise belirsiz. Ancak Katar'daki kadınlara ve buradaki azınlıklara karşı sistematik ayrımcılık nedeniyle Eminem'in bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

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