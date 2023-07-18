Milyon Euro kazanan Babel bile zamlara isyan etti

Editör: Ufuk Cingöz

Kasımpaşa’da başlayan Türkiye kariyerinde daha sonra Beşiktaş Galatasaray ve son olarakta Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel Türk Lirasının son durumu ve yapılan zamlara tepki gösterdi.

"TÜRK LİRASI NE DURUMDA OLACAK"

Türk Lirasının değer kaybetmesi hakkında isyan eden Ryan Babel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 Dolar, 2.6 Türk Lirası civarındaydı. Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak” dedi.

"BAŞKA ÇARELERİ KALMADI"

Oturduğu eve yapılan kira zammı hakkında da açıklamalar yapan Hollandalı futbolcu, "Ev sahibim, kira ücretime %100 zam yaptı. Türkiye'deki ev sahipleri, Türk Lirası'ndaki düşüş nedeniyle kira ücretlerini çılgınca arttırmaktan başka çareleri kalmadı" ifadelerini kullandı.

"SİZİ ETKİLEMEZ"

36 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımlarına bir grup sosyal medya kullanıcısı hak verirken diğer bir kısım ise "bu zamlar seni etkilemez" yorumunda bulundular.