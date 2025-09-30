Milyoner olmak için açılan kuyuda ölüm tuzağı. Define bulmak için 25 metreye indiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da define aramak için açtıkları 25 metrelik kuyuda jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Antalya’nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde define aramak için kazılan 25 metrelik kuyuda karbonmonoksit zehirlenmesi faciaya yol açtı. Ormanlık alandaki kuyuda mahsur kalan iki kişi için itfaiye, 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

aw549038-01.jpg

Çevresi otlarla kamufle edilmiş kuyunun kenarında yarı baygın halde bulunan Selahattin adlı kişi, kuyuya yardım için geldiğini ve kendi imkanlarıyla çıktığını belirtti. İtfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek 5 metre derinlikte hareketsiz yatan bir kişiyi, ardından kuyunun dibinde bilinci kapalı başka bir kişiyi çıkardı.

aw549038-02.jpg

Kurtarılan Zekeriya Taşdemir ve Emirkan K.’ye sağlık ekipleri olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptı. Basket sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Zekeriya Taşdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emirkan K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

aw549038-03.jpg

AFAD’ın yaptığı ölçümlerde kuyuda yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit edildi. Kuyuda bulunan jeneratörün, yetersiz havalandırma nedeniyle zehirli gaz yaydığı ve define arayan iki kişinin bu gazdan zehirlendiği düşünülüyor. Kuyu çevresinde kazı aletleri bulundu, bu da define arayışını doğruladı.

aw549038-04.jpg

Olayı duyan Emirkan K.’nin ağabeyi Hasan K., bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi ve yakınları tarafından sakinleştirildi. Yetkililer, kuyunun define aramak için izinsiz kazıldığını ve jeneratör kullanımının faciaya yol açtığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw549038-05.jpg

aw549038-06.jpg

aw549038-07.jpg

aw549038-08.jpg

aw549038-09-1.jpg

aw549038-10-1.jpg

aw549038-11.jpg

aw549038-12.jpg

aw549038-13.jpg

aw549038-14.jpg

aw549038-15.jpg

Son Haberler
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Arda Ünyay iddialı konuştu: "Liverpool'dan intikamı Sami Yen'de alacağız"
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Gomis'ten Liverpool maçı öncesi Galatasaray mesajı: 'Aslanlar gibi oynayacağız'
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Bilecik’e atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı
Kaçabilirsen kaç demişti! Öldürmek için eşine süre tanıyan adam yakalandı