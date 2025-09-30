Milyoner olmak için açılan kuyuda ölüm tuzağı. Define bulmak için 25 metreye indiler

Antalya’nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde define aramak için kazılan 25 metrelik kuyuda karbonmonoksit zehirlenmesi faciaya yol açtı. Ormanlık alandaki kuyuda mahsur kalan iki kişi için itfaiye, 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Çevresi otlarla kamufle edilmiş kuyunun kenarında yarı baygın halde bulunan Selahattin adlı kişi, kuyuya yardım için geldiğini ve kendi imkanlarıyla çıktığını belirtti. İtfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek 5 metre derinlikte hareketsiz yatan bir kişiyi, ardından kuyunun dibinde bilinci kapalı başka bir kişiyi çıkardı.

Kurtarılan Zekeriya Taşdemir ve Emirkan K.’ye sağlık ekipleri olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptı. Basket sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Zekeriya Taşdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emirkan K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AFAD’ın yaptığı ölçümlerde kuyuda yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit edildi. Kuyuda bulunan jeneratörün, yetersiz havalandırma nedeniyle zehirli gaz yaydığı ve define arayan iki kişinin bu gazdan zehirlendiği düşünülüyor. Kuyu çevresinde kazı aletleri bulundu, bu da define arayışını doğruladı.

Olayı duyan Emirkan K.’nin ağabeyi Hasan K., bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi ve yakınları tarafından sakinleştirildi. Yetkililer, kuyunun define aramak için izinsiz kazıldığını ve jeneratör kullanımının faciaya yol açtığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.