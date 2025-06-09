Milyoner sayısı yüzde 49 arttı ama 163 milyon hesapta 10 bin TL bile yok

Türkiye’de banka hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat sahibi kişi sayısı, 2025 Nisan ayı itibarıyla 2 milyon 377 bin 32’ye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bu sayı bir önceki yıla göre 785 bin kişi artarak yaklaşık %49’luk bir büyüme gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde milyoner sayısı 1 milyon 591 bin 682 olarak kaydedilmişti.

MEVDUAT TUTARI 17 TRİLYON TL’YE YAKLAŞTI

Milyonerlerin toplam mevduat hacmi, aynı dönemde 11,8 trilyon TL’den 16,99 trilyon TL’ye yükseldi. Bu, yalnızca kişi sayısında değil, aynı zamanda mevduat miktarında da önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

YURT İÇİ MİLYONERLERİN SAYISI 2,1 MİLYONU GEÇTİ

Yurt içinde yerleşik milyoner sayısı, bir yılda 744 bin 548 kişi artarak 2 milyon 176 bin 939’a ulaştı. Bu kişilerin banka hesaplarında toplam 15,7 trilyon TL bulunuyor.

Bu tutarın dağılımı şu şekilde:

• 10,05 trilyon TL yerel para cinsinden

• 4,47 trilyon TL döviz tevdiat hesaplarında

• 1,21 trilyon TL kıymetli maden depo hesaplarında

Ortalama bir yurt içi milyonerin banka hesabında 7 milyon 230 bin TL birikimi olduğu hesaplandı.

YURT DIŞINDA 200 BİN TÜRK MİLYONER YAŞIYOR

Yurt dışında yerleşik milyoner sayısı ise 200 bin 93’e yükseldi. Geçen yıla kıyasla 40 bin 802 kişilik bir artış kaydedildi. Bu kişilerin toplam mevduatı 278,4 milyar TL artarken, bu tutarın 391 milyar TL’si TL cinsinden tutuluyor.

MEVDUATLARIN %78’İ 2,1 MİLYON KİŞİDE TOPLANDI

BDDK verilerine göre, Türkiye’deki toplam banka mevduatlarının %78’i yalnızca 2,1 milyon kişinin elinde bulunuyor. Bu kişiler, toplam 15,3 trilyon TL’lik bir mevduata sahip.

163 MİLYON HESAPTA 10 BİN TL’NİN ALTINDA PARA VAR

Öte yandan, banka hesabında 10 bin TL’nin altında para bulunan hesap sayısı 163 milyonu aşıyor. Bu durum, milyonlarca kişinin yalnızca birkaç bin liralık birikime sahip olduğunu ve birçok kişinin birden fazla banka hesabı bulunduğunu gösteriyor.

DÜŞÜK GELİRLİNİN PAYI NEREDEYSE YOK OLDU

2020 yılında milyonerlere ait mevduatların toplam içindeki payı %55,37 iken, 2025’te bu oran %78’e yükseldi. Aynı dönemde, 10 bin TL altı hesapların payı %2,69’dan %0,7’ye düştü. Son beş yılda yüksek gelir grubunun sistemdeki payı çarpıcı bir şekilde artarken, düşük gelir grubunun payı neredeyse tamamen eridi.

TCMB VERİLERİ TABLOYU DESTEKLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son verilerine göre:

• TL mevduatları haftalık bazda %4,12 artarak 11,75 trilyon TL’ye ulaştı.

• Yabancı para mevduatları %1,19 artışla 6,42 trilyon TL oldu.

• Bankalardaki toplam döviz mevduatı 192,8 milyar dolara yükseldi.

Bu miktarın 164,1 milyar doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında bulunuyor.

Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında haftalık 1,37 milyar dolarlık net artış kaydedildi.