Milyonlar açlık sınırının altında yaşarken şaşırtan Türkiye iddiası

İsviçre bankası UBS, 2024 Küresel Servet Raporu'nun sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan rapora göre küresel milyoner sayısı önümüzdeki beş sene içinde artmaya devam edecek.

UBS bankası Türkiye'yi işaret ederek "ülkedeki milyoner sayısı yüzde 43 artacak" tahmininde bulundu.

2023-2028’e yönelik yapılan ankete katılan 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin 52′sinde 1 milyon dolar veya daha fazla servete sahip yetişkin kişi sayısında artış öngörülüyor.

Bu trendin öncülüğünü ise Tayvan’ın üstlenebileceği düşünülüyor. Ülkede, hızla gelişen mikroçip endüstrisi ve zengin yabancıların göçündeki artıştan da dolayı milyoner sayısında yüzde 47 artış olabileceği belirtiliyor.

TAYVAN'DAN HEMEN SONRA YÜZDE 43 İLE TÜRKİYE GELİYOR.

Listenin devamında Kazakistan yüzde 37 ile, Endonezya yüzde 32 ile ve Japonya yüzde 28 ile sıralanıyor.

Halihazırda en fazla küresel milyonerin olduğu ABD ve Çin'de ise artışın sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 8 olacağı belirtiliyor.

Milyoner sayısının sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 artması öngörülürken Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ise daha doğal ve normal düzeyde bir büyüme olması tahmin ediliyor.

HOLLANDA'DA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Diğer yandan beklenti İngiltere'de milyoner sayısının yüzde 17 azalış kaydedeceği tahmin ediliyor.

Hollanda’da doğal milyonerlerin azalacağı tahmin edilirken, zengin sayısında yüzde +lük düşüş olabileceği belirtiliyor.

Büyük servet transferinin yüzde 10′undan fazlası kadınlara gidecek

Nesiller arası devasa servet aktarımı yıllardır tartışılırken, UBS 2024’teki raporunda servetin sadece aşağıya doğru hareket etmediği aktarılırken, bununla beraber yatay olarak hareket ettiğini vurgulandı.

20- 25 senelik gelecek dönemde, aktarılması tahmin edilen, 9 trilyon doların eşlere kuşaklar arası veya yatay olarak geçmesi tahmin ediliyor.

Ortalama yaşam süresi ve çiftler arasındaki yaş farkları sebebiyle, büyük servet transferinin yüzde 10′undan fazlası kadınlara geçecek.