Milyonlarca araç denetlendi. Binlerce ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca araç denetlendi. Binlerce ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15-22 Ağustos tarihleri arsında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini ve çakar takan 259 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafik ekiplerinin 1 hafta içerisindeki trafik denetimlerinin verilerini açıkladı. Ekipler son 1 hafta içerisinde 2 milyon 488 bin 264 aracı denetledi ve bunlardan 259 sürücüye ise izinsiz çakar kullanımından dolayı işlem yapıldı.

Bununla beraber hız ihlalinde bulundukları tespit edilen 129 bin 459 sürücü, muayenesiz araç kullanan 24 bin 796 sürücü, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884 sürücü ve ehliyet belgesi olmadan araç kullanan 15 bin 249 sürücüye işlem yapılmakla beraber toplamda 450 bin 334 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Yerlikaya ülke genelinde hız tespitlerine ek olarak mobil araçlara yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemleri ile takviye yapıldığını belirtti.

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