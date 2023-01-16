Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber

En son benzinin litre fiyatı 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 19,7 TL oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına 17 Ocak Salı gecesinden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı ise 22,12 TL. Benzine gelen son zamla birlikte benzin fiyatları yeni yıla başladığı 19,46 TL'lik seviyenin üzerine çıkmış oldu.

Salı günkü zamla birlikte benzin fiyatları 20 liranın üzerine çıkmış olacak.

Güncel Akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul

Motorin litresi 22.07

Benzinin litresi 19.69

Ankara

Motorin litresi 22.29

Benzinin litresi 19.96

İzmir

Motorin litresi 22.39

Benzinin litresi 19.91

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.