Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasına yönelik yeni bir düzenleme için kollar sıvandı. Özellikle son zamanlarda sigorta şirketlerinin kestikleri trafik sigortaları üzerinden zarar ettikleri kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu. Olası kazalarda yaralanmalar ve ölümler sonucunda ödenen bedeni tazminatlar sigorta şirketlerini zor duruma sokuyordu.

Bahsi geçen bedeni tazminatların hasar havuzundan karşılanacağı bir formül üzerinde çalışılıyor. Trafik sigortası priminin bir kısmı bedeni hasarlar için ayrılacak. Peki trafik sigortasında yeni sistem nasıl olacak? Sürücülerin trafik sigortası ödemeleri değişecek mi? 10 bin lira trafik sigortası ödeyen bir sürücü için ayrılacak bedeni hasar tutarı ne olacak?

‘ÇOK BÜYÜK ZARARLA KAPATTILAR’

Milliyette yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: “Sigorta şirketleri trafik sigortasında önemli oranlarda zarar ediyorlar. 2024’ün ilk 6 ayını 10 milyar lira gibi çok büyük bir zararla kapattılar. 2024’ün sonu itibarıyla bu zararın 20 milyar lira olması bekleniyor.

‘SERBEST FİYAT İSTİYORLAR’

Çoğu yabancı sigorta şirketi ülkeden çıkmaya başladı. Ne olursa olsun trafik sigortası primleri düşmüyor, devamlı artıyor. Bununla ilgili sigorta şirketleri trafik sigortası tarifesinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sigorta şirketlerine trafik sigortasında fiyat serbestisi vermek istemiyor.

Sigorta şirketlerinin bedeni zararla ilgili şikayet ettikleri bir durum var. Bununla ilgili SDDK bir çözüm önerisi ortaya koydu. Daha önce 2012’de alınan bir kararla trafik sigortasından alınan primin yüzde 10’u sağlık sigortasına aktarılıp sağlık gideri SGK tarafından karşılanıyordu. Benzer bir durum tekrar gündeme geldi.