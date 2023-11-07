Milyonlarca dolarlık büyük vurgun. Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu da içinde

Master haberden Ercan Öztürk'ün haberine göre Hakan Çalhanoğlu, Mesut Özil, CZN Burak gibi ünlü isimleri yapay zeka uygulamasıyla yasadışı bahis sitelerinde reklam yüzü yaptılar. Binlerce vatandaşın sosyal paylaşım sitelerine reklam olarak düşen videoları gerçeğinden ayırmak ise neredeyse imkansız. TRT Haber’in bir otobüs şoförü haberi de yine aynı uygulamayla montajlanarak ‘Otobüs şoförü mobil uygulamadan 80 milyon lira kazandı‘ şeklinde değiştirilerek binlerce vatandaşa reklam olarak gönderildi.

Sanal bahis siteleri, insanları ağlarına düşürmek için yapay zeka sistemiyle sesleri bire bir benzetilerek reklam haline getirdiler. Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun İnter’le sözleşme imzalarken videosu yapay zekayla değiştirildi. Çalhanoğlu’nun sesi yapay zeka programıyla birebir yapıldı. Uygulama ve sanal bahis sitesinin görüntüleri de eklenerek vatandaşların sosyal medyasına gönderilen reklamda Çalhanoğlu, ‘Size kısa sürede 10 bin euro ve daha fazlasını nasıl kazanacağınıza dair bazı ipuçları vereceğim. İlk olarak uygulamayı indirin. Bende bu mobil uygulamayı sık sık oynuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İlk gün şanslı olacağınızı düşünmenize gerek yok. Sabırlı olun. Oynamaya devam edin’ ifadelerini kullanıyor.

Dünyaca ünlü aşçılardan CNZ Burak olarak kullanılan, Burak Özdemir'in görüntüleri de aynı yöntemle değiştirilip, sesi yapay zekayla bire bir benzetilerek binlerce vatandaşa reklam olarak gönderildi. Özdemir, yapay zekayla yapılan videoda, ‘Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım tarafından bana tavsiye edilen uygulamayı indirdim. Eğer beğenirsem size de tavsiye ederim. Şu anda iyi gidiyor. Ona bir şans verelim. İşe yarıyor. Para o kadar çabuk hesabıma geçti ki şaşırdım. Uygulamayı indirip ilk para yatırma işlemini yaparak benim gibi eğlenme ve kazanma şansınız var’ ifadelerini kullanıyor.

TRT Haber’in bir otobüs şoförü ile ilgili yaptığı haber yapay zeka programı ile değiştirildi. Haber spikeri değiştirilen videoda, Spiker ‘Bir otobüs şoförü mobil uygulamadan 80 milyon lira kazandı. 40 yaşındaki otobüs şoförü öğle yemeğinde şansını mobil uygulamada denedi ve büyük ikramiyeyi kazandı’ ifadelerini kullanırken, otobüs şoförü Emre Akalan da yapay zekayla TRT mikrofonlarına,’ Merhaba ben E.A. 80 milyon lira kazandım. Artık şoför olarak çalışmama gerek olmadan kendi işimi kurabilirim. Uygulamayı indirin şansınızı deneyin’ diyor. Mesut Özil, Saba Tümer ve daha çok sayıda ünlü isim ile sanal bahis sitelerinin reklam yüzleri oldu.

Sanal bahis uygulamaların artık telefonlarda program olarak indirilmesinin ardından çok sayıda dolandırıcı, farklı yöntemler kullanarak vatandaşları sanal bahis ağına düşürmenin yöntemlerini arıyor. Kimi sabit telefonlar üzerinde kimi de SMS üzerinden vatandaşlara çok kısa sürede milyonlar kazanmayı vadediyor.