Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu

DİSK tarafından yapılan açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin, asgari ücrete kıyasla 2024 yılında 15 bin TL’den fazla değer kaybettiği belirtildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 6 YILDA YÜZDE 200, ENFLASYON YÜZDE 690 YÜKSELDİ

2018’de emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı %62 iken, 2024’te bu oran %18’e düştü. DİSK-AR’ın TÜİK verilerine dayandırdığı araştırmaya göre, son altı yılda gıda enflasyonu %690 artarken, emekli bayram ikramiyesi sadece %200 artış gösterdi. Eğer emekli ikramiyesi enflasyon oranında artırılmış olsaydı, 6.163 TL; gıda enflasyonu oranında artış gösterseydi en az 7.904 TL; asgari ücretle eşit artış sağlansaydı 10.606 TL olacaktı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YILDA 4 KEZ EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLMASI LAZIM

DİSK, emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret kadar olması ve yılda dört kez asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi gerektiğini vurguladı. 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun emekli maaşlarında ciddi düşüşlere yol açtığı, kamuoyunun tepkisi üzerine, emekli maaşlarını artırmak yerine, yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye verilmesinin geçici bir çözüm olarak benimsendiği belirtildi. 2018’de 1.000 TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi, 2021’de 1.100 TL, 2023’te 2.000 TL ve 2024’te 3.000 TL’ye çıkarıldı. Ancak, emekli bayram ikramiyeleri, asgari ücret artışları ve enflasyon karşısında alım gücünü yitirdi.