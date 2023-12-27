Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak. Kara haberi işin uzmanı duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak. Kara haberi işin uzmanı duyurdu
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2024 yılında emekli olacak memurlara kötü bir haber verdi. Karakaş, Temmuz ayında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansımayacağını söyledi.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu zammın kök maaşlara dahil edilmediğini, sadece çalışan memurlara ek ödeme olarak verildiğini belirtti. Bu nedenle, emekli olan memurlar bu zammı alamayacaklarını ve Ocak ayında daha az maaş alacaklarını ifade etti.

Karakaş, emekli sandığına bağlı memurların yüzde 75 oranında aylık bağlama oranına sahip olduklarını hatırlattı. Buna göre, en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olsa da, en düşük memur emekli aylığı 9 bin 876 lira civarında olacağını açıkladı.

Karakaş, emekli maaşlarının çalışma maaşlarından çok daha düşük olduğunu ve seyyanen zamların bu farkı daha da artıracağını vurguladı. Karakaş, 2024 yılından sonra memurların emekli olduklarında çalışırken aldıkları maaşın yüzde 50’sinden daha azını alacaklarını söyledi.

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