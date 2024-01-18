Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Ek zam bu tarihte hesaplarda olacak

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Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Ek zam bu tarihte hesaplarda olacak
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi ve toplam zam oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Yapılan ek zammın hesaplara yatacağı tarih de netleşmeye başladı.

Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapılmış, sonrasında gözler ek zamma çevrilmiş ve en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükseltilmişti.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi ve SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam yapıldı. Şimdi ise gözler, bu ek zammın hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. İşte detaylar...

Zamların belli olmasının ardından şimdi ise 2024 en düşük emekli maaşı ve refah payının kanun teklifine eklenecek ve yeni aylıklar Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gelecek.

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OCAK BİTMEDEN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Burada oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Emekli maaşı düzenlemelerinin gelecek hafta Meclis’e taşınması ve ocak ayı bitmeden ise yasalaşabileceği belirtiliyor.

ŞUBAT AYININ İLK HAFTASI

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, son anda bir değişiklik olmazsa şubat ayının ilk haftası ödenecek.

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