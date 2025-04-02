Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... SGK, bayram ikramiyesi farkları için tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... SGK, bayram ikramiyesi farkları için tarih verdi

SGK, emekli bayram ikramiyesine ilişkin net tarihi açıkladı.

SGK, emekli bayram ikramiyesine ilişkin net tarihi açıkladı. SGK, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

FARK ÖDEMESİ BAYRAMDA YAPILMAMIŞTI

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine gelecek zamma çevrilmişti. AKP, bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Ramazan Bayramı'nda ise ikramiyelerin fark ödemeleri yapılmamıştı.

ERDOĞAN İMZASIYLA YASALLAŞTI

Fark ödemelerine ilişkin geçtiğimiz günlerde ise Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla fark ödemeleri yasallaşmıştı.

SGK: 3 NİSAN 2025 TARİHİNDE ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ

Bugün ise SGK'dan bayram ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. SGK, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" dedi.

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