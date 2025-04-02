Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... SGK, bayram ikramiyesi farkları için tarih verdi

SGK, emekli bayram ikramiyesine ilişkin net tarihi açıkladı. SGK, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

FARK ÖDEMESİ BAYRAMDA YAPILMAMIŞTI

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine gelecek zamma çevrilmişti. AKP, bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Ramazan Bayramı'nda ise ikramiyelerin fark ödemeleri yapılmamıştı.

ERDOĞAN İMZASIYLA YASALLAŞTI

Fark ödemelerine ilişkin geçtiğimiz günlerde ise Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla fark ödemeleri yasallaşmıştı.

SGK: 3 NİSAN 2025 TARİHİNDE ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ

Bugün ise SGK'dan bayram ikramiyelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. SGK, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" dedi.