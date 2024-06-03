Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren zam oranı belli oldu

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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait enflasyon oranlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, iş yerlerinde uygulanacak maksimum zam oranı %62,51 olarak belirlendi.

TÜİK’in raporuna göre, 12 aylık dönemde ortalama enflasyon oranı %62,51 seviyesinde gerçekleşti ve bu oran, iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı olarak kabul edilebilecek.

Konut kiraları için uygulanan %25’lik maksimum zam sınırı ise bir ay daha devam edecek. Ancak, 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlamanın kaldırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamanın devam etmesi için bir neden görmediğini ifade ettiği biliniyor.

Bu bilgiler, mayıs ayının ekonomik göstergeleri ve iş yerleri ile konut kiraları için önemli değişiklikleri içermektedir.

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