Milyonlarca genç ne okuyor ne çalışıyor. Hani ekonomi uçuyordu

İşsizlik ödeneği başvuru istatistikleri, Türkiye’de her yıl artan işsizlik gerçeğini de yeniden gözler önüne serdi.

İŞKUR verilerine göre 2022’nin ilk 11 ayında toplam 220 bin 416 genç işsizlik maaşı için İŞKUR’a başvurdu. Ancak İŞKUR, işsizlik ödeneğine başvuran gençlerin yüzde 78’ine olumlu yanıt vermedi. Böylece işsizlik maaşı alabilen gençlerin sayısı 49 bin 708’de kaldı. 2022’nin ilk 11 ayında işsizlik ödeneği için toplam 1 milyon 538 bin 607 vatandaş başvurdu. Bunların 13 bin 52’sinin 15-19 yaş, 207 bin 364’ünün ise 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Yaşar'ın haberine göre, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Umut Akdoğan, “Yalnızca bu veriler bile gençlerin ne halde olduğunu ortaya koyuyor. Gençlerimiz en güzel yaşlarında teknokentlerde, kütüphanelerde veya bir meslekte ustalaşmak için alın teri akıtacağı tezgahın başında olması gerekirken, İŞKUR kapılarında kuyruk oluyor. Ya iş arıyorlar ya da işsizlik ödeneği” diye konuştu.

‘PERİŞAN OLUYORLAR’

Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısının 3 milyon 249 bine ulaştığını anımsatan Akdoğan, şunları kaydetti:

“Bu iktidar ‘ev genci’ diye bir kavram yarattı. Ülkemizde işsizlik artık kronik bir sorun ve giderek genç tabana doğru yayılmaya devam ediyor. Belki de en güzel yaşlarını yaşayan gençler, İŞKUR kapılarında perişan oluyor. Gençler elimizdeki en büyük cevher ama biz onları işleyip, iş verip, geliştirip mücevhere dönüştüremiyoruz. Bu düzen kabul edilebilir değil. Ülkemizin doğusundan, güneyinden kim olduğunu bilmediğimiz insanlar ellerini kollarını sallayarak girerken, ülkemizin batısından yetiştirdiğimiz, kim olduğunu bildiğimiz nitelikli gençler çekip gitmenin yollarını arıyor.”