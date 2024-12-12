Milyonlarca hat sahibine kötü haber! Her ay faturaya eklenecek miktar belli odu

2025 yılında yüzde 43.93 oranında zamlanacak Özel İletişim Vergisi aylık olarak 47 lira 91 kuruşa denk gelecek.

Geçtiğimiz yıl 260 liradan 400 liraya çıkarılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2025'te yeniden zamlanacak. GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi 575 lira olarak hesaplandı.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen Özel İletişim Vergisi 1 Ocak'la birlikte zamlanarak 575 lira olacak. Yeni hat alacak vatandaşlar faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın normal tarifelerinin haricinde 47 lira 91 kuruş daha ödeyecek.

Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KİMLERDEN ALINIYOR?

Özel İletişim Vergisi olarak bilinen kesinti 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesiyle şu şekilde düzenleniyor:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her tür mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri