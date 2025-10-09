Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını doğrudan etkileyen ve halk arasında yaygın olarak çikolata kisti diye bilinen Endometriozis, bilimsel araştırmaların ışığında yeniden değerlendirildi.

Hastalığın, rahim iç tabakasına (endometrium) benzeyen dokunun rahim dışında, yumurtalıklar, tüpler ve diğer pelvik organlarda büyümesiyle ortaya çıktığı biliniyor.

Yeni açıklanan veriler, bu sinsi rahatsızlığın yaygınlığını gözler önüne sererek, her yedi kadından birinin hayatını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

UZMANLAR TEŞHİSTEKİ GECİKMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, Endometriozis’in teşhisinde yaşanan önemli gecikmelere dikkat çekti. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Jinekoloji ve Üreme Tıbbı Bölümü Başkanı Dr. Hugh Taylor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortalama bir Endometriozis hastasının doğru teşhisi alması 6 ila 10 yıl sürebiliyor. Bu süre zarfında kadınlar, dayanılmaz ağrılarla baş etmek zorunda kalıyor ve hastalık ilerleyerek kısırlık riskini artırıyor" ifade etti.

Dr. Taylor, bu uzun sürenin, semptomların genellikle normal adet ağrısı olarak yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan, Londra İmperial College'da Kadın Sağlığı Profesörü olan Dr. Philippa Saunders ise, hastalığın sadece fiziksel bir sorun olmanın ötesinde, kadınların kariyerlerini, sosyal hayatlarını ve ruh sağlıklarını da derinden etkilediğini vurguladı.

Dr. Saunders, "Endometriozis, sadece ağrılı adet dönemleri anlamına gelmiyor; aynı zamanda sürekli pelvik ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve sindirim sorunlarına da yol açarak yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor" dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ODAKLANDI

Hastalığın kesin nedeni henüz bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık ve bağışıklık sistemi bozuklukları üzerinde duruldu.

National Institutes of Health (NIH) tarafından finanse edilen son bilimsel çalışmalar, Endometriozis’in moleküler düzeydeki mekanizmalarını anlamaya odaklandı. Bu araştırmalar, iltihaplanmayı ve anormal doku büyümesini hedef alan yeni, ameliyatsız tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

Uzmanlar, çikolata kisti vakalarındaki artışın, hastalığın farkındalığını artırmak ve kadınların kronik ağrı şikayetlerini ciddiye almakla önlenebileceğinin altını çizdi.

Küresel sağlık otoriteleri, erken teşhis için kamu spotları ve eğitim programlarının başlatılması gerektiğini ifade etti.