Milyonlarca kök kenevir yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Milyonlarca kök kenevir yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Ağustos- 11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi. 36 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Ağustos 2024-11 Eylül tarihleri arasında bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinde Narko-Terör operasyonları düzenlendi.

uyusturucfu1.jpg

Operasyonlarda 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi, 36 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
'Faiz indirimleri peş peşe gelecek'. Dev banka tarih verdi
'Faiz indirimleri peş peşe gelecek'. Dev banka tarih verdi
Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı
Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı
İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi
İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı