Milyonlarca lise öğrencisi için flaş karar. Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12. sınıflar için devam zorunluluğu şartı aranmayacağını açıklayan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, "10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız" dedi.

Özer, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı. 450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş Kahramanaraş'ta.