Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği takvim belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarının belirleneceği takvim açıklandı.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği takvim belli oldu

Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

Toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

İşte Toplantı Takvimi

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci

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