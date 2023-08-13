Milyonlarca öğrenci liseden kaçıyor. Sayıları her geçen gün artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre liseyi, açık öğretimden okuyan sayısı 1.7 milyona ulaştı. Bunun en büyük nedeninin öğrencilerin üniversite sınavına daha kolay hazırlanmak olduğunu belirten uzmanlar aynı zamanda para kazanmak için çalışmak zorunda olan öğrencilerin de bu yöntemi tercih ettiğini belirtti. Bu nedenle de çocuk işçi sayısında ciddi bir artışın olduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği çerçevesinde ortaokul kısmında 13 yaşın üstündeki çocuklar okuyabiliyor. Lisedeyse böyle bir şart yok. O nedenle de son yıllarda 11 ve 12’nci sınıftaki öğrencilerin sırf üniversiteye daha iyi hazırlanmak için kayıtlarını açık öğretime aldırdıkları görülüyor.

‘GİRMEK İÇİN YARIŞILAN OKULLARDAN BİLE GEÇİŞLER VAR’

Konuyla ilgili Milliyet’ten Aysel Bozan Yılmaz’a konuşan Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, öğrencilerin dört-beş yıllık eğitim süresinden sıkıldığına dikkat çekti. “Girmek için yarışılan okullardan bile geçişler var” diyen Yeşilyurt, artık öğrenciler için iyi lisenin özgeçmişte yazmasının önemli olmadığını, bazı okullarda müdürlerinin öğrencileri açık liseye teşvik ettiğini söyledi.

MEB’in istatistikleri incelendiğinde, açık öğretimdeki öğrenci sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Buna göre 2006-2007’de açık öğretimde 566 bin 967 öğrenci okuyordu. 2021-2022’de ise sayı 1 milyon 738 bin 198’e yükseldi.

ÇOCUK İŞÇİLER DE AÇIK LİSEYE KAÇIYOR

Öğrencilerin açık öğretime gitmesinin nedenlerinden biri de çalışmak zorunda kalmaları. Üstelik çoğunun sigortası, güvencesi de yok. İçlerinde çalışırken yaşamlarını yitirenler oluyor. SGK verilerine göre 2011-2021 yılları arasında 18 yaş altı 120 çocuk, ölümlü iş kazalarında yaşamını yitirdi. Ayrıca 968 çocuk iş kazası geçirirken, 22 çocuk da meslek hastalığına yakalandı.