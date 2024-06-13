Milyonlarca sürücü bu kurallara uyacak. İki aşamalı sistem başlıyor

Trafik sigortalarında Trafik Teklif Platformu devreye girdi. SEDDK'nın hazırladığı yeni trafik sigortası sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. Trafik sigortasında isteğe bağlı bir sistem uygulanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarıyla ilgili yaşanan arz sorunlarını ve sigortalıların zararlarını önlemek üzere önemli adımlar atıyor. Bu önlemler arasında en önemlisi ise Trafik Teklif Platformu'nun kurulması oldu.

TRAFİK SİGORTASINDA 2 AŞAMALI DÖNEM

Yeni düzenleme ile araç sahiplerini trafik sigortalarında iki aşamalı bir sistem bekliyor. Sigorta aracıları ve sigorta şirketleri arasındaki iletişimi etkin hale getirecek olan yeni düzenleme ile sigorta sistemi serbest bırakılıyor.

TRAFİK SİGORTASI ARTIK İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Trafik Teklif Platformu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) işbirliği ile kuruldu. Yeni düzenleme ile sigorta şirketlerinin platforma üyeliği zorunlu tutulacak. Aracılar için üyelik opsiyonel olacak. Aracı şirketler üyelik ücreti ödemeye devam edecek. Üyelik ücretlerini veya komisyon borçlarını ödemeyen aracılar, platformdan geçici süre ile çıkarılacak. Bu sayede araç sahipleri, farklı sigorta şirketlerinden teklifler alarak kendilerine en uygun olanı bulabilecek.

PLATFORMUN İŞLEYİŞİ İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Trafik Teklif Platformu, sigorta şirketleri ve aracıları için isteğe bağlı hizmet verecek. İşleyiş 2 aşamada tamamlanacak.

İlk aşamada, sigorta aracıları anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika süre içinde teklif alacak ve bu teklifler üzerinden poliçe kesecek. Eğer teklif gelmezse, ikinci aşamaya geçilerek Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında diğer sigorta şirketlerinden biri ile anlaşılacak.

ARACILIK SÖZLEŞMESİ İKİ KURUM İÇİN DE İSTEĞE BAĞLI OLACAK

SEDDK, zorunlu trafik sigortasında Haziran'da uygulanacak azami prim artış oranını yüzde 3,25 olarak belirledi.

Şirketlerden teklif gelmemesi veya gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, poliçe düzenlemekten kaçınma olarak kabul edilecek. İkinci aşamada 10 dakika içinde teklifler alınıp poliçeler kesilecek.

Bunun yanı sıra platformda teminat mektubu veya kefalet sigortası istenmeyecek. Platform Aracılık Sözleşmesinde sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama tarih konulacak. Aracılık Sözleşmesi kurulması her iki taraf için isteğe bağlı olacak.