Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Araç muayenesi için yeni karar alındı

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde önemli bir değişim yaşanıeken, yeni gelişmelerde gün geçtikçe gündeme geliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ihalede, 2027-2047 dönemini kapsayacak yeni işletmeci belli oldu. İhaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene sürecinde önemli yenilikleri hayata geçirmeyi planlıyor.

DEV İHALEYLE YENİ DÖNEM

Araç muayene hizmetleri, 2007’den beri özel sektör tarafından yürütülüyordu. Fakat mevcut sözleşmelerin 2027’de bitecek olması sebebiyle, yeni işletmeci belirlenmesi için ihale süreci başlatılmıştı. Yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group ve VTV Norte) toplamda 1 milyar 720 milyon dolar bedelle 20 yıllık imtiyaz hakkını elde etti. Bu gelişmelere göre, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif veren konsorsiyum, araç muayene hizmetlerini devralacak. Fakat bu süreç, Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı onayı sonrasında resmiyet kazanacak.

KAMU PAYI ALINMAYA DEVAM EDECEK

Yeni dönemde, araç muayene ücretlerinden belirli bir oranda kamu payı alınmaya devam edecek. İlk üç yıl boyunca muayene gelirlerinin %30’u, sonraki yedi yıl boyunca %40’ı ve son on yıl boyunca %50’si Hazine’ye aktarılacak.

KREDİ KARTLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDEN KOMİSYON ALINMAYACAK

Araç sahipleri için en kritik değişikliklerden biri, kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan ek ücretlerin kaldırılması olacak. Günümüz teknolojik şartlarına uygun tahsilat yöntemleri ile yapılan işlemler sırasında herhangi bir komisyon bedeli vatandaşa yansıtılmayacak.

YENİ İSTASYONLAR VE AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET

İhaleyi kazanan grup, muayene istasyonlarının modernizasyonuna da odaklanacak. 249 sabit, 10 motosiklet ve 93 seyyar istasyon ile Türkiye genelinde daha erişilebilir bir hizmet sunulacak. Yeni istasyonlarda, elektrikli araç şarj noktaları, ATM’ler ve kafeteryalar gibi olanaklar da yer alacak.

Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor ve bu sayının artması halinde, yeni muayene istasyonları açılabilecek. Süreç, Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yürütülecek. Ayrıca, vatandaşların randevu almasını kolaylaştıracak ücretsiz bir çağrı merkezi de hizmete sunulacak.

YENİ DÖNEM 2027'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Mevcut muayene hizmetleri 14 Ağustos 2027’ye kadar devam edecek. Bu tarihten sonra MOI Ortak Girişim Grubu, 20 yıl boyunca araç muayene süreçlerini yönetecek. Yeni dönemle birlikte, daha kapsamlı hizmetler, modern muayene istasyonları ve ek masrafsız ödeme seçenekleri araç sahiplerine sunulacak. Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde önemli bir değişim yaşanıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede, 2027-2047 dönemini kapsayacak yeni işletmeci belli oldu. İhaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene sürecinde önemli yenilikleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.