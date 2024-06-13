Milyonlarca tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Bayramdan sonra her şey değişecek

Türkiye'de ekonomi yönetiminin değişimi, mülkiyet transferlerindeki değer beyanlarının daha yakından incelenmesine ve boş duran konutlar için ek vergi getirilerek piyasa dengesinin korunmasına yönelik adımların atılmasına işaret ediyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu düzenlemelerin detaylarının kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Bu yeni politikalar, ekonomik yapıda önemli değişikliklerin yanı sıra sosyal düzeyde de çeşitli yenilikleri beraberinde getirecek.

MİLYONLARCA TAPU SAHİBİNİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME

Emlak piyasasında tapu işlemleri ve vergilendirme mevzuatıyla ilgili son zamanlarda ortaya atılan suistimal iddiaları, somut bulgularla desteklenmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başındaki isim Mehmet Şimşek, gayrimenkul alım-satım süreçlerinin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi için bakanlık çalışanlarına talimat verdiğini açıkladı. Emlak alım-satımında, tapu dairesine ödenen harç miktarını azaltmak amacıyla, mülkün satış değerinin gerçek piyasa değerinden düşük gösterilmesi yaygın bir uygulama haline geldi.

Belediyeler, satışa çıkarılacak konutların bulunduğu ilçe sınırları içindeki minimum metrekare birim değerlerini belirleyerek ilan etmekte. Vatandaşlar, bu minimum değerleri esas alarak, gerçek rayiç bedelin altında bir değer beyan edip, böylece tapu harcı maliyetlerini düşürmeyi tercih ediyorlar. Ancak bu yöntem, ilerleyen dönemlerde hem mali hem de hukuki sorunlara yol açabilecek bir risk taşıyor.

BOŞ TUTULAN DAİRELER İÇİN EK VERGİ

Temmuz 2022'de uygulamaya konan ve konut kiralarındaki artışı %25 ile sınırlayan tavan düzenlemesi, son dönemdeki bir açıklama ile iptal edildi. Ekonomi yönetimi, piyasa dengelerinin korunması amacıyla yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ifade etti. Uzun süre piyasa değerlerinin altında kira geliri elde eden ev sahipleri, mevcut sınırlamaların kaldırılmasıyla birlikte, mülklerini kiralamaktan kaçınarak boş tutmayı tercih ediyorlar. Bu eğilim, emlak piyasasında olası bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor ve bu bağlamda, kullanılmayan konutlar için yeni bir vergilendirme sistemi devreye sokulacak.

Bayram tatilinin ardından yapılacak resmi açıklamayla, kullanılmayan konutlar için ek bir vergi getirileceği belirtildi. Bu yeni vergi düzenlemesi, boş duran konutların ekonomiye entegrasyonunu teşvik etmeyi ve emlak piyasasının sağlıklı bir şekilde işlemesini hedefliyor.