Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, GSS prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya yükseltildi. Böylece halihazırda 780 TL olarak ödenen prim tutarı, yeni düzenleme ile birlikte iki katına çıkarak 1560 TL’ye ulaşacak. Düzenleme 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak.

GSS prim oranının artırılmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine erişim için ödenmesi gereken aylık tutar da yeniden belirlendi. SGK’nın mevcut hesaplamasına göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanların ödemesi gereken prim 2025 yılı için 780,17 TL seviyesindeydi. Oranın yüzde 6’ya çıkarılmasıyla bu tutar 1560 TL’ye yükselecek.

Prim hesabı brüt asgari ücrete göre yapıldığı için, ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte prim tutarları da yeniden güncellenecek. Uzmanlara göre bu artış, prim yükünü daha da yükseltebilir.

GEÇMİŞ BORÇLAR KATLANACAK

GSS prim oranındaki artış yalnızca yeni primleri değil, geçmiş borçları da etkileyecek. Oranın yüzde 6’ya çıkarılmasıyla birlikte geçmiş dönem prim borçlarının da iki katına yaklaşması bekleniyor. Bu durum, uzun süredir prim borcu bulunan vatandaşların toplam borç yükünü önemli ölçüde artıracak.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de ikamet eden kişilerden, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olanlardan, isteğe bağlı sigortalılardan ve öğrenci–çocuk statüsünde bulunan belirli gruplardan oluşan geniş bir kesimi kapsıyor.

Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altında bulunan çocuklar, yabancı uyruklu olup başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayanlar ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil.

MUAF OLAN GRUPLAR AYNI

Harp malulleri, terörle mücadelede görev alırken malul duruma düşenler, şeref aylığı alanlar ve benzeri özel gruplarda ise mevcut haklarda bir değişiklik yapılmadı.

Yapılan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, GSS prim oranını yüzde 6’dan yüzde 12’ye kadar artırma yetkisine sahip olacak. Bu yetkinin kullanılmasının ileri yıllarda prim tutarlarını daha da yükseltebileceği öngörülüyor.