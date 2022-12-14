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Çalışanların yemek kartlarında tepki çeken değişiklik

Yemek kartlarında milyonları etkileyecek gelişme...SGK'nın yayınladığı genelgedeki bir madde, çalışanların yemek kartlarıyla market alışverişi yapamayacağı şeklinde yorumlandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:01
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Milyonları ilgilendiriyor. Çalışanların yemek kartları için tepki çekecek değişiklik

Çalışanların yemek kartlarında tepki çeken değişiklik
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Yemek Kartlarında çalışanları endişelendiren gelişme...Çalışanlara Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde ve Yemek Bedeli Ödemelerinde Sigorta Primlerine İlişkin 2022/22 sayılı SGK Genelgesi  yayımlandı.Genelgedeki bazı maddeler dikkat çekti. O maddeye göre çalışanlara verilen yemek kartı ile market alışverişi yapılamayacak.

MARKET ALIŞVERİŞİNE ENGEL Mİ?

Genelgeye göre, İşveren, işyeri dışında yemek vermesi durumunda, bunu yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri ile verebilecek. Yemek kartı veya kuponu ile yapılan ödemeler, çalışana yardım gibi görülüyor ve vergi muafiyeti sağlanıyor. Yeni düzenleme ile bu şekilde yemek bedeli ödenmesi halinde günlük 51 lira üzerinden çalışılan gün kadarki tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecek, istisna tutulacak. Ancak yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor.

İŞVEREN VERGİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

İşverenin yemek kartına yüklediği parayı çalışan isterse market alışverişlerinde kullanabiliyordu. Ya çalışan yemek kartını yemek dışında kullanırse ne olacak. İşte onun yanıtı da şöyle:

"1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek."

Çalışanlar bu konuda endişeli. İşveren 22 günlük ücret olan 1.100 lirayı yemek bedeli olarak ödediğinde 1.100 liranın tamamı istisna olacak.  

GENELGE

Çalışanlara Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde ve Yemek Bedeli Ödemelerinde Sigorta Primlerine İlişkin 2022/22 sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. İşte bu genelgenin 5.Maddesi şöyle

YEMEK BEDELİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yemek kartlarına/çeklerine/kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde durumun tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumunun prim kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir.

Asgari Ücret Yönetmeliğinin “İşverenin Sorumluluğu” başlıklı 12. maddesinde yer alan “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekmektedir. Buna göre brüt asgari ücretin (prime esas kazanç alt sınırı) içerisine yemek bedeli tutarı dâhil edilmeyecektir.

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düşünüyorum
14.12.2022 11:17
.... askeri ücretlinin yemek kartının vergisinin peşine düşeceğine patronunun kendisinin, karısının, çocuklarına ve ölçü aletine aldığı son model arabaların vergiden düşülmesini önle iş tmm  
 
Kelaynak
14.12.2022 10:14
Dertleri vatandaşı azıcık rahatlatacak en ufak olanakları bile ellerinden alıp insanları boğmak. Adeta "seçimde bize oy vermeyin" diyorlar.  
 
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