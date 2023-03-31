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EYT emekli maaşları ne zaman yatacak. Milyonların beklediği tarih belli oldu

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından merakla beklenen emeklilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu. EYT şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekli bayram ikramiyesi ve emekli promosyonundan da faydalanabilecek. İşte SGK ile 2023 EYT ilk emekli maaşının hesaba yatacağı tarihler…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 20:25
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Milyonların beklediği tarih belli oldu. EYT emekli maaşı ne zaman yatacak

EYT emekli maaşları ne zaman yatacak. Milyonların beklediği tarih belli oldu
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Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından EYT ilk emekli maaşlarının ödeneceği tarih merak ediliyordu.

EYT EMEKLİ MAAŞI YATMA TARİHİ BELLİ OLDU

Emeklilik başvurusunda bulunanlar SGK tarafından temin edilen tahsis numarasına göre EYT emekli maaşının yatacağı tarihi sorgulayabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

İŞTE 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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