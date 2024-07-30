Milyonların konuştuğu olayla ilgili TÜVTÜRK'ten kritik mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonların konuştuğu olayla ilgili TÜVTÜRK'ten kritik mesaj

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, “vergi ödemedikleri” iddialarını yalanlandı.

TÜVTÜRK'ten kritik mesaj

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, “vergi ödemedikleri” iddialarını yalanlandı.

TÜVTÜRK, araç muayene hizmetlerinden elde edilen gelirlerin yüzde 50’sinin doğrudan hazineye aktarıldığını vurgulandı. Ayrıca ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69’unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisi paylaştı.

2023 yılında yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payının 6,51 milyar lira, KDV’nin 1,83 milyar lira, kurumlar vergisinin 482 milyon lira, gelir vergileri ve SGK primlerinin ise 278,57 milyon lira olduğu ifade edildi. Ayrıca Türkiye genelinde faaliyet gösteren 42 iş ortağının da kendi vergi ve SGK mükellefiyetlerinin bulunduğu belirtiliyor. TÜVTÜRK, bu konuda haber yapan, yayınlayan, gerçek veya tüzel kişilere karşı yasal yollara başvuracaklarını kamuoyuna duyurdu.

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