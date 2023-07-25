Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

Siirt'te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi.

KAYNAK: İHA
Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

İHA'nın haberine göre, hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 30 milyon TL'nin üzerinde olan 70 araç, sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.

Yediemin sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu, araçların heba olmaması için sürücülere çağrıda bulunarak araçlarını almalarını istediğini söyledi.

Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, “Siirt'te 2008 yılından beri yediemin otopark işletmeciliği yapıyorum. Şu anda otoparkımızda bulunan 70'e yakın araç var. Bunların mali değeri 30 milyonun üzerindedir" dedi.

Paşa "2015 yılından beri otoparkımızda bağlanan araçların kimisi trafik sigortası borcu var, kimisi hacizden dolayı bağlanmıştır. Kimisi fenni muayeneden bağlanmıştır. Belirli sebeplerden dolayı bağlanan araçlarımız var. Bunlar milli servettir. Araç sahiplerin tek ricamız eksik evraklarını giderip gelip otoparktaki terk edilmiş araçlarını alsınlar” dedi.

aw942646-01.jpg

aw942646-02.jpg

aw942646-03.jpg

aw942646-04.jpg

aw942646-06.jpg

aw942646-05.jpg

aw942646-07.jpg

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı Spor
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı
MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi. Magazin
MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi.
Deniz yatağıyla açıldı geri dönemedi Güncel
Deniz yatağıyla açıldı geri dönemedi
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı Ekonomi
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor Güncel
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı Güncel
Manavgat’ta 1 hektar kızılçam ormanı yandı
Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor Sağlık
Kadınlar erkeklerden daha mı fazla yaşıyor