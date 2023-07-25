Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

İHA'nın haberine göre, hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 30 milyon TL'nin üzerinde olan 70 araç, sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.

Yediemin sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu, araçların heba olmaması için sürücülere çağrıda bulunarak araçlarını almalarını istediğini söyledi.

Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, “Siirt'te 2008 yılından beri yediemin otopark işletmeciliği yapıyorum. Şu anda otoparkımızda bulunan 70'e yakın araç var. Bunların mali değeri 30 milyonun üzerindedir" dedi.

Paşa "2015 yılından beri otoparkımızda bağlanan araçların kimisi trafik sigortası borcu var, kimisi hacizden dolayı bağlanmıştır. Kimisi fenni muayeneden bağlanmıştır. Belirli sebeplerden dolayı bağlanan araçlarımız var. Bunlar milli servettir. Araç sahiplerin tek ricamız eksik evraklarını giderip gelip otoparktaki terk edilmiş araçlarını alsınlar” dedi.